Dernek Lokali'ne operasyon: Çok sayıda tabanca ve mermi ele geçirildi

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlilerince Çorum’da faaliyet gösteren Dernek Lokalinde arama çalışması yapıldı. Arama neticesinde 1 şahıs üzerinden 1 adet Sıgsauer SP 2340 marka siyah renkli 7,65 mm çaplı ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 1 adet şarjör ve şarjöre basılı halde (6) adet 7,65 mm fişek, ayrıca şahsın pantolon cebinde 5 adet olmak üzere toplam (11) adet fişek ele geçirildi.

Dernek Lokaline ait çay ocağı tezgahı alt kısmında, 1 adet Sıgsauer P 226 marka, sürgü kısmı metalik kabza kısmı siyah renkli 9 mm çaplı ruhsatsız tabanca, tabancaya ait (1) adet şarjör, şarjöre basılı halde 15 adet 9 mm fişek ele geçirilmiş, konuyla ilgili olarak “6136 Sayılı Kanuna Muhalefetten” işlem yapıldığı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2020, 18:53