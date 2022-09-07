Devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti

16 yaşındaki Çorumlu genç, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde kullandığı traktörün devrilmesi neticesinde ağır yaralanan 16 yaşındaki Çorumlu genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Akseki köyü Başören köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Mert Korkmaz idaresindeki traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak devrildi.

Devrilen traktörün altında kalarak ağır yaralanan Mert Korkmaz, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Mert Korkmaz, daha sonra Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Mert Korkmaz, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2022, 22:42