Direksiyon hakimiyetini kaybeden araç kanala devrildi: 4 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi yaralandı.





Kaza, Sungurlu-Çorum karayolunun 22. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan polis memuru Hüseyin Yılmaz (49) yönetimindeki 06 BIJ 537 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak su kanalına devrildi.

Meydana gelen trafik kazasında sürücü Hüseyin Yılmaz ile araçta yolcu olarak bulunan sürücünün eşi Seyhan Yılmaz, oğlu Ömür Can Yılmaz (26) ve kızı Ezgi Yılmaz (25) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Sungurlu Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan ve sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesi ve Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 30 Mayıs 2021, 18:55