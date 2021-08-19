Dolandırıldığını iddia eden adam intihara kalkıştı

Çorum'da araba satışından dolandırıldığını iddia adam Gazi Caddesi'nde yüksek bir binaya çıkarak, intihar girişiminde bulundu.

Adamı çatıda gören vatandaşlar hemen itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çatıya çıkan adamı ikna etmeye çalıştı.

İddiaya göre araba satışından 90 bin lira dolandırıldığını söyleyen adam, parasını geri alana kadar inmeyeceğini belirtti.

Ekiplerin uzun çabası sonucu ikna edilen adam çatıdan indirildi.

Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2021, 16:48