Düdüklü tencere patladı: 1 yaralı

Çorum’da bir kadın mutfağında yemek pişirirken düdüklü tencerenin patlaması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Sungurlu ilçesinde ikamet eden 39 yaşındaki A.Ç’nin mutfakta yemek pişirdiği düdüklü tencere, aşırı ısınması sonrası patladı. Patlama sonucu yüzüne sıçrayan yemek nedeniyle yanıklar oluştu. Olay yerine çağrılan ambulansta ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın, Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2019, 10:43