Ecel cami yolunda yakaladı

Çorum’da otomobilin yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada, ağır yaralanan vatandaş hayatını kaybetti.

Kaza Mimar Sinan 6. Cadde'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 67 yaşındaki Orhan Kaymaz, camiye gittiği esnada, Mustafa E.'nin kullandığı 05 DZ 41 plakalı otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kazanın ihbarı ile caddeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kaymaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

