Emniyetten gazinin ölümüne ilişkin açıklama

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü geçtiğimiz günlerde kavgayı ayırmak isterken bıçakla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 70 yaşındaki Kıbrıs Gazisi Necati Aslan’ın ölümüne ilişkin açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, gazi Necati Aslan’ı bıçakla yaralayan çocuğun suç aleti ile yakalanarak adli makamlarca tutuklandığı belirtilirken, olaya karıştığı tespit edilen bir şahsın da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ifade edildi.

Olay

22 Ocak günü saat: 18.10 sıralarında, Çepni Mahallesi Merih Sokak üzerinde meydana gelen bıçakla yaralama olayında, sokak üzerinde (G.O.), (N.A.) ve (Ü.Ç.) isimli şahıslar yaya olarak ilerlerken karşılarına daha önceden tanımadıkları (2) şahıs çıkmış, şahıslar elinde bulunan kesici aletle (G.O)’yu yaralayarak olay yerinden kaçarken Necati Aslan’ın şahısların peşinde koşarak gittiği ancak az ilerde aynı sokak üzerinde bu şahısların Necati Aslan’ı da kesici aletle yaralayarak olay yerinden kaçmışlardı. Olay yerine çağrılarak gelen (112) görevlilerince hastaneye kaldırılan yaralı iki şahıstan Kıbrıs Gazisi Necati Aslan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmişti.