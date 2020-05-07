Emniyet’ten kaçak tütün operasyonu

Çorum’da İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak tütün satışı ihbarı üzerine 2 depoya bakın düzenledi.

Yapılan iki ayrı operasyonda şüphelilere ait adreslerde ve araçlarda yapılan adli aramalarda; “535 bin 600 adet çeşitli markalarda kaçak olduğu değerlendirilen içi boş makaron, 316 kilogram çeşitli markalarda kaçak olduğu değerlendirilen sarma sigaralık kıyılmış tütün, 17 paket MM marka gümrük kaçağı sigara” yakalanarak ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şahsa 5607 SKM kapsamında adli işlem yapıldı.