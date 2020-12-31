Emniyet’ten ‘oto hırsızlığı’ açıklaması

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Çorum Emniyet Müdürlüğü, iki ayrı otomobil hırsızlığı olayının aydınlatıldığını duyurdu.

Gazetemizde yer alan ‘Alın terini çaldılar’ başlıklı haber üzerine açıklama yapan Emniyet, Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği personelinin yaptığı çalışma sonucunda şüphelilerin tespit edilerek gözaltına alındıklarını kaydetti.

Çorum polisinin, vatandaşların can ve mal güvenliği için 24 saat görevinin başında olduğunun vurgulandığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“21 Aralık 2020 günü gece muayyen bir saatte Ulukavak Mahallesi Çiftlikpınarı 7. Sokak üzerinden 1982 model Renault marka araç ile 28 Aralık 2020 günü gece vakti Üçtutlar Mahallesi Anadolu 13. Sokak üzerinden 1984 model Renault marka oto hırsızlığı meydana gelmiştir.

Müdürlüğümüz Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği personeli tarafından olay yeri ile çevresinde yapılan kamera çalışmaları ve araştırmalar neticesinde; oto hırsızlıklarını gerçekleştiren şüphelilerinin tespiti yapılmış 30 Aralık 2020 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır.

1982 model Renault marka araç Küçük Sanayi Sitesinde oto hurda alımı yapılan işyerinde parçalınmış olarak, 1984 model Renault marka araç ise plakası sökülmüş hasarsız olarak park halinde ekiplerimiz tarafından bulunarak sahiplerine teslim edilmiştir.

Olayın şüphelileri hakkında gerekli yasal işlemler yapılarak Adli mercilere sevk edilmiş, soruşturmaları devam etmektedir.

Asayiş Şube Müdürlüğümüz vatandaşlarımızın huzurunun, can ve mal emniyetinin devamının sağlanması amacıyla 24 saat esasına göre çalışmalarına devam edecektir.”



Güncelleme Tarihi: 31 Aralık 2020, 19:56