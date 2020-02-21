Emniyetten torbacılara operasyon

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çorum’da uyuşturucuya geçit vermemek için operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda Narkotik ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs yapılan operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametinde yapılan aramalarda 12 fişenk Skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi işlemlerin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edildi.

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2020, 11:48