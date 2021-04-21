Feci kaza ucuz atlatıldı

EROL TAŞKAN

Sıklık Mevkii’nde yaşanan kazada, küspe yüklü Tır, taş yüklü belediye kamyonu ile çarpıştı. Kamyon şoförü yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı kazada, TIR’da yüklü bulunan yem küspesi yola saçıldı.

Saat 14:30 sularında meydana gelen kazada, taş yüklü kamyon TIR’ın çarpma etkisi ile ters dönüp şarampole devrilirken, TIR da şarampole devrildi.

Bölgeye gelen ambulansla yaralı kamyon sürücüsü Batuhan A., Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Jandarma ve Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerinin kontrolünde yolun tek şeridi geçişlere açılırken, belediye kurtarma ekipleri de belediye kamyonunu şarampolden çıkararak çekiciyle olay yerinden kaldırdı.

Karayollarına ait kepçe ile de devrilen TIR’ın yükü, bir başka kamyona yüklenerek, TIR’ın da kaldırılmasıyla yol tamamen trafiğe açıldı.

Koca kamyonun ters dönüp devrildiği kazaya küçük araçların karışmamış olmasının büyük bir faciayı önlediğini aktaran görgü tanıkları, aksi takdirde dev TIR’ın önüne gelen tüm araçları gezip geçebileceği kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2021, 20:39