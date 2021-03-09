Feci kazada hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Kargı’da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 38 yaşındaki kamyonet sürücüsü Ramazan Kaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ramazan Kaya yönetimindeki 19 HL 818 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, karşı yönden gelen sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışması sonucu Ramazan Kaya ağır yaralanırken, otomobil sürücüsü hurdaya dönen araçtan yara almadan kurtukdu. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kargı İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ramazan Kaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç yaşta trafik kurbanı olan Kaya'nın ölüm haberi Gökdere köyünde büyük üzüntü yarattı.

Merhum bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gökdere köyünde toprağa verildi.

Hakimiyet, merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 09 Mart 2021, 19:08