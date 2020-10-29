Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

FATİH BATTAR
Çorum'da freni boşalan kamyonun 6 araca çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Samsun istikametinden Ankara’ya doğru giden Bilal D. yönetimindeki 16 AJK 638 plakalı kamyon freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Hızını alamayan kamyon 6 araca çarparak durabildi. 8 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Görüntülerde kamyonun önce Binevler Kavşağı’nda yaptığı kaza ardından da İlim Yayma Kavşağı’nda araçlara çarparak ilerlediği görüldü.