Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Çorum'da freni boşalan kamyonun 6 araca çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

FATİH BATTAR

Çorum'da freni boşalan kamyonun 6 araca çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Samsun istikametinden Ankara’ya doğru giden Bilal D. yönetimindeki 16 AJK 638 plakalı kamyon freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Hızını alamayan kamyon 6 araca çarparak durabildi. 8 kişinin yaralandığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde kamyonun önce Binevler Kavşağı’nda yaptığı kaza ardından da İlim Yayma Kavşağı’nda araçlara çarparak ilerlediği görüldü.

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