FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 21'e yükseldi

Samsun merkezli aralarında Çorum'un da bulunduğu 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, gözaltına alınan meslekten ihraç edilen emniyet mensuplarının sayısı 21'e yükseldi.

FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 21'e yükseldi

Samsun merkezli aralarında Çorum'un da bulunduğu 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda, gözaltına alınan meslekten ihraç edilen emniyet mensuplarının sayısı 21'e yükseldi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturmalar kapsamında meslekten ihraç edilen farklı rütbelerdeki eski emniyet mensuplarına yönelik çalışma kapsamında 4 şüpheli daha gözaltına alındı.

Zanlılar emniyete götürüldü.

Samsun merkezli, Ankara, İzmir, Ordu, Çorum, Bitlis, Trabzon ve Amasya'da dün düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 zanlı gözaltına alınmıştı.

(AA)

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