Freni boşalan kamyon dehşet saçtı: 8 yaralı

FATİH BATTAR

Çorum’da freni patlayan kamyon 6 araca çarparak durabildi.

Samsun istikametinden Ankara’ya doğru giden Bilal D. yönetimindeki 16 AJK 638 plakalı kamyon Çorum’da freni patlayınca 6 aracı ezdi. Kazada 1 ağır 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Bilal Dönek idaresindeki 16 AJK 638 plakalı kamyon Samsun istikametinden Ankara istikametine seyrederken Çorum’da Binevler köprü altına geldiğinde freninin patlaması sonucu önce bir otomobile ve tıra hafif şekilde çarptı. Ardından Buhara Kavşağı istikametine devam eden kamyon Buhara Kavşağı’nda 2 araç ve bir kamyonun kaza yapmasına sebep oldu.

Hızını alamayan kamyon Ankara istikametine devam etti ve Osmancık Köprüsü’nü geçtikten sonra üst geçidin altında durabildi.

Toplam 6 aracın karıştığı kazada ilk gelen bilgilere göre 8 kişinin yaralandığı gelen bilgiler arasında.

Kazanın nasıl olduğunu anlatan kamyon sürücüsü Bilal D; "Ben rampayı inerken bir baktım fren ayağımın altında kayboldu. Araç önüme atladı. Ben ışıklarımı yakarak gidiyordum. Bir araca çarptığımı hatırlıyorum. Işıklarda önüme geçmese ona da çarpmayacaktım." dedi

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020, 21:15