Gece saatinde silahlı çatışma

Çorum’da aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı.

Olay bugün saat 23:30 sularında Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Silah seslerinin duyulmasının ardından olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Çıkan çatışmada 1 kişi yaralandığı öğrenildi.

Yaralı şahıs ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, polis çatışma sonrası kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2021, 01:04