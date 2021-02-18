Genç kız 43 gün sonra bulundu

FATİH BATTAR

Çorum'da yaşayan ve 7 Ocak'tan beri kayıp olarak aranan 13 yaşındaki Cangız Ergin, bulundu.

43 gündür kayıp kardeşini bulmak için Müge Anlı’nın programına katılan Sultan Ergin, kardeşini 35 yaşındaki Rıfat S.adında biri tarafından kaçırıldığını iddia etti.

Ailenin şüphelendiği ismin dahil olduğu 8 kişi gözaltına alınırken, program bitmeden genç kız bulundu.

Aile kızlarına kavuşmanın sevincini yaşarken, Cangız’ı kaçıranların ceza almasını istedi.

Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2021, 16:37