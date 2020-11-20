Genç kız her yerde aranıyor

Çorum'da zihinsel engelli 19 yaşındaki Demet Mert'ten 10 gündür haber alınamıyor.

11 Kasım 2020 tarihinden itibaren kendisinden haber alınamayan ve ailesi tarafından kayıp başvurusu 19 yaşındaki zihinsel engelli Demet Mert, her yerde aranıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 1,75 boy, 75 kilo, beyaz tenli, kumral saçlı, siyah gözlü Demet Mert'in kaybolduğunda üzerinde mavi renk kot pantolon ve krem renk kazak bulunuyordu.

Genç kızı gören ya da yerini bilenlerin 155 polis ihbar hattına veya en yakın polis birimine bilgi vermesi istendi.

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2020, 17:12