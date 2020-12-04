Çorum'da Buharaevler Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda evinin balkonuna çıkan genç kız intihara kalkıştı.

Olay, bugün akşam saatlerinde Buharaevler Mahallesi Adalet Hanım Sitesi'nde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre; akşam evde oturdukları sırada bilinmeyen bir nedenle ailesi ile tartışan genç kız sinir krizi geçirerek 4.katta bulunan dairelerinin balkonuna çıkıp, "Beni hiç sevmiyorsunuz" diye bağırarak kendini aşağıya atmak istedi.

Genç kızın balkona çıktığını gören ailesi ve vatandaşlar, durumu hemen 112 sağlık ekibi ve polise bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hava yaptığı açarak beklemeye başlarken, polis ekipleri evin içerisine girerek, intihar girişiminde bulunan genç kızı ikna etmeye çalıştı.

Polis ekipleri ile görüşen genç kız ikna edilerek balkondan indirildi ve tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.