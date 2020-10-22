Genç öğretmenin ölümü Çorum'u yasa boğdu

FATİH BATTAR

Çorum'da bugün Çomar Barajı'nda kadın cesedi bulundu. Cesedin Uğurludağ nüfusuna kayıtlı 31 yaşındaki Nazan Soyaslan'a ait olduğu belirlendi. Alaca İsmailli Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenilen Soyaslan'ın ölümü Çorum'u yasa boğdu.

Genç öğretmenin baraj kenarında bulunan çantasında yapılan incelemede “Anne beni affet” yazılı not bıraktığı öğrenildi. Soyaslan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç öğretmenin yarın Uğurludağ'da toprağa verilmesi bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2020, 17:39