Genç yaşta kazaya kurban gitti

FATİH BATTAR

Çorum’da geçtiğimiz günlerde Sungurlu-Alaca karayolu Eskiyapar köyü yakınlarında meydana gelen feci kazada ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Kazada Tuncay Öztemel olay yerinde vefat ederken, araç içindeki Hüseyin Tunç, itfaiyenin uzun uğraşı sonucu ağır yaralı olarak kurtatılmıştı. Acı haber bugün geldi. ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 31 yaşındaki Hüseyin Tunç, iki günlük yoğun bakım savaşını kaybetti.

Evli 1 çocuk babası Hüseyin Tunç’un ölümü ilçeyi yasa boğarken, Tunç’un yarın Sungurlu’da toprağa verilmesi bekleniyor.

Hakimiyet, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına da başsağlığı diler.

Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020, 15:25