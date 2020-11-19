Genç yaşta kazaya kurban gitti

FATİH BATTAR

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 28 yaşındaki Aykut Alp Arslan hayatını kaybetti.

Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan 06 BFK 860 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halinde olan pancar yüklü kamyona arkadan çarptı. Aynı istikamette seyir halinde olan Erkan G. idaresindeki 34 NR 3809 plakalı araç ise kazaya karışan hafif ticari araca çarptı. Kazada Alaca Tutaş köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 28 yaşındaki evli 1 çocuk babası Aykut Alp Arslan hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesinin bugün Tutaş köyünde toprağa verilmesi bekleniyor.