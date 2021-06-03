Gülabibey'de şüpheli ölüm

FATİH BATTAR
Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 10. Sokak'ta yabancı uyruklu bir kişi evinde ölü bulundu.
Gelen kötü kokular üzerine mahalle sakinleri polis ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri eve girdiklerinde tek başına yaşayan 62 yaşındaki Abdulkareem Habeeb Hasan Hasan isimli Irak uyruklu şahsın cansız bedeni ile karşılaştı.
Yapılan incelemede cesedin yaklaşık 15 günlük olduğu ve cesedin çürümeye başladığı öğrenildi.
Ayrıca cesedin üstüne devrilen elektrik sobasının da cesette yanıklar oluşturduğu tespit edildi.
Cenaze otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2021, 17:49