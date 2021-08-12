Gündüz vakti çocuk parkında silah sesleri!

FATİH BATTAR

Çorum’da gündüz vakti bir çocuk parkında iki gurup arasında çıkan tartışmada tüfekle ateş açıldı.

Olay, Ulukavak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir sitenin içerisinde bulunan çocuk parkında iki gurup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kavgaya karişanlardan yaşı küçük bir şahıs yanında taşıdığı pompalı tüfekle bir el rastgele ateş açtı.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgaya karışarak silahla ateş eden şahıslar olay yerinden firar ederken bir kişinin darp sonucu yaralandığı ve ambukansla hastaneye kaldırıldı öğrenildi.

Çocukların yoğun olduğu saatte şans eseri herhangi bir yaralanma olmazken, site sakinleri sürekli olay çikması nedeni ile tedirgin olduklarını belirtti.

Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 12 Ağustos 2021, 19:35