Hastane yolunda feci kaza: 9 yaralı

FATİH BATTAR

Çorum’da otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Olay sabah 08.30 sularında hastane yolunda gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre saatlerinde hastane yolunda minibüs ile otomobil çarpıştı. Yüksel K. yönetimindeki 19 S 0134 plakalı minibüs ile Haydar K. yönetimindeki 19 KB 232 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada iki araçta bulunan 9 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 23 Ağustos 2021, 14:59