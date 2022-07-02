Her sene yedikleri mantardan zehirlendiler

EROL TAŞKAN

Çorum’da yedikleri mantardan zehirlenen Karataştan ailesine mensup 5 kişi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Annesi, eşi ve iki çocuğu tedavi gören baba Oğuzhan Karataştan, “Yıllardır topladığımız mantarları buzlukta saklayıp yiyoruz. Bu sefer aynı mantardan zehirlendik.” dedi.

4 ve 7 yaşındaki kızı ve oğlu ile birlikte annesinin yoğun bakımda tedavi altında olduğunu söyleyen Oğuzhan Karataştan, kendisinin de zehirlenme ihtimali ile kontrol altına alındığını ancak kendisinde zehirlenme bulgusuna rastlanmadığını ifade etti.

DOKTOR UYARDI: ‘TOPLAMA MANTARDAN UZAK DURUN’

Dahiliye Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Fatih Eskin, hastaların durumu hakkında verdiği bilgide Aynı aileden 5 kişi mantar yemiş. 4 tanesinde zehirlenme belirtileri olduğu için tedavi altına aldık. Birkaçtanesinde bilinç bulanıklığı mevcut, onun için yoğun bakıma kaldırdık. Şuan yoğun bakım takiplerinde bir sorun yok. 2 tane çocuk yoğun bakımda, 1 tane erişkin yoğun bakımda, 1 tane de çocukların anneleri yoğun bakımda takip edilmekte. Genel durumları iyi. Bir iki gün daha takip ettikten sonra taburcu etmeyi düşünüyoruz. Fakat mantar zehirlenmeleri her zaman bu kadar hafif atlatılamıyor. Gerçek mantar zehirlenmesi olduğu zaman ölme riski yüzde ellilerin üstüne çıkmakta. Halkımızdan ricamız toplama mantarlardan uzak durmaları. Ailelerden aldığımız bilgide, hastalar aynı mantarı yıllardır aynı yerden toplayıp yediklerini söylüyorlar, bu sefer zehirlendiklerini söylüyorlar. Aynı mantarı sürekli yemek zehirlenmeyecekleri anlamına gelmez.” dedi.

‘MÜDAHALE EDİLMESE DAHA KÖTÜSÜ OLABALİRDİ’

Çocuklarıyla birlikte zehirlenen ve serviste tedavisi devam eden anne İpek Karataştan, mantarı yedikten 2,3 saat sonra mide bulantısı, baş ağrısı, baş dönmesi titreme oluştuğunu, ardından da kusma başladığını ve hastaneye geldiklerini anlatarak, “Çocuklarımın birisi 7 diğeri 4 yaşında. Onlarda da uyku hali meydana geldi. Ambulans geldiğinde uyuyorlardı. Ambulans şoförü kim yediyse hepsi gelsin dedi. Burada acilleşmiş çocuklarımız. Öyle demese belki daha başka şeyler olabilirdi.” diye konuştu.

‘EVDEKİ MANTARLARI ATIP BİR DAHA MANTAR YEMEYECEĞİM’

Eşi, çocukları ve annesinin yaşadığı zehirlenme olayını anlatan baba Oğuzhan Karataştan, evde kalan mantarları atmayı düşündüğünü ve bir daha mantar yemeyeceğini anlattığı konuşmasında şunları söyledi; “6 kişilik evde hepimiz yedik. 4 kişi yakalandı. Babam ve ben iyiyim. Bu mantarı her sene topluyoruz, poşetleyip dolaba atıyoruz ve kışın tüketiyoruz. Yine aynı mantarı topladık, akşam eve geldik yıkadık. Bu sefer haşlamadan direk tereyağda kızartıp yedik. 1, 2 saat sonra başdönmesi, kusma, halsizlik gibi belirtileri başladı. Hastaneye başvurduk. Zehirlenme teşhisi koydular. 2 çocuğum, annem ve eşim zehirlendi. Evde kalan mantarları atmayı düşünüyorum, bir daha da mantar yemeyeceğim.”

(AA)

Güncelleme Tarihi: 02 Temmuz 2022, 17:18