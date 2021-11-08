Hırsızlar bağ evinden çapa motorunu çaldı

FATİH BATTAR

Çorum'un merkeze bağlı Abdalata köyünde Mehmet Doğan'a ait bağ evine giren hırsızlar, çapa motorunu çalarak kayıplara karıştı.

Edinilen bilgilere göre evde kimsenin olmadığını gören hırsızlar önce giriş kapısını ardından ardından deponun kapısını kırarak çapa motorunun yanı sıra, jeneratör, motorlu hızar ve bakır kazanları çalarak ortadan kayboldu.

Evin ve deponun kapısının kırık olduğu gören ev sahibi Mehmet Doğan, eve hırsız girdiği anlayarak hemen Jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Jandarma ekipleri eve gelerek incelemelerde bulundu. Ekipler hırsızların bulunması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 14 bin lira zararının olduğunu belirten Doğan; "Abdalata köyündeki bağ evimize haftada 1 kez uğruyoruz. Bu hafta Cumartesi günü bağa geldik ama şokla karşılaştık. Önce giriş kapımızın sonra deponun kapısının kırık olduğunu gördük. Hırsızlar çapa motoru, jeneratör, motorlu hızar gibi eşyalarımızı çalmışlar. Hemen Jandarma ekiplerimize haber verdik. İnceleme başlattılar. Yaklaşık 14 bin lira gibi bir zararımız var. İnşallah hırsızlar bir an önce bulunur." dedi





Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2021, 22:37