Hurdalıkta yangın

RECEP MEBET

Cengiz Topel Caddesi üzerindeki eski Sanayi Sitesi’ndeki bir hurdalıkta dün gece yangın çıktı.

Bilinmeyen bir nedenle başlayan yangında, hurdalıkta bulunan plastik atıklar alevlere teslim oldu. Bölgeden yükselen duman ve alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine Yukarı Sanayi’ye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Çevre sakinlerinin endişeli bakışları altında yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, çevredeki işyerlerine sıçramadan alevleri kontrol altına almayı başardılar. Söndürme ve soğutma çalışmalarının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.