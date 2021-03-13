Hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular

FATİH BATTAR

Çorum’da Ankara yolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Olay bugün saat 13.20 sularında Toptancılar Kavşağı (Çorum Yeni Şehir Stadyumu'nda giden kavşak)’nda meydana geldi. İddialara göre kırmızı ışıkta geçen 27 ACT 407 plakalı araç, kavşaktan dönmeye çalışan 06 DM 0965 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 2 araçta hurdaya dönerken, araç içinde sıkışan 2 kişi polis ve sağlık ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bu arada çarpışmanın etkisiyle aracın motoru yola fırlarken, yola yağ dükülmesi sonucu belediye ekipleri kayganlaşan yolda kaza olmaması için talaş döktü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2021, 15:03