Hz. Süleyman ait olduğu düşünülen altın kaplama ahit ele geçirildi

Çorum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser operasyonu düzenledi.

Polisin yaptığı çalışmalarda, antik dönemlere ait tarihi eserleri yurt içinde toplayarak, illegal yollarla yurt dışına çıkartıp, pazarlamaya çalışan şahıslar takibe alındı. Tarihi eser kaçakçılığına karşı mücadele kapsamında il merkezinde gerçekleştirilen operasyonda, bir şahsın aracında tarihi eser bulunduğu ve bunları satmaya çalıştığı bilgisine ulaşıldı.

Çorum Müze Müdürlüğü görevlilerince yapılan ön incelemede, 2017 yılında Amasya’da gerçekleştirilen operasyon kapsamında ele geçirilen ve Hz.Süleyman’a ait olduğu düşünülen, aralarında bronz mührün de bulunduğu 11 parça tarihi eserin devamı niteliğinde olan ve Roma İmparatorluğu dönemine ait olduğu değerlendirilen bir adet altın kaplama ahit sandığı, bir adet Roma İmparatorluğu dönemine ait tarihi eser altın sikke para, bir adet 6136 SKM kapsamında bıçak yakalanarak ele geçirildi.

Operasyon neticesinde yakalanan bir şüpheli şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2021, 16:15