İkbalevler’de şüpheli ölüm

FATİH BATTAR

Çorum’da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu.

Olay bugün 11.00 sularında Ulukavak Mahallesi Gülşehir Sitesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre parkinson hastası 70 yaşındaki Yaşar Y’den haber alamayan yakınları durumu polise haber verdi. İhbarın ardından olay yerine gelen ekipler yaşlı adamın cansız bedeni ile karşılaştı. Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından Yaşar Y, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaşlı adamın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2021, 13:06