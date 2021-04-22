İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

Çorum-Ortaköy yolunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. 

İki araç kafa kafaya çarpıştı: 3 yaralı

FATİH BATTAR

Çorum-Ortaköy yolunda meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. 

Kaza bugün 16:30 sularında Çorum-Ortaköy yolunun 12.kilometresinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre 41 plakalı ticari araç ile 19 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın  etkisiyle araç ters dönerken, kazada 3 kişi yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.  

Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken, yaralılar ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hastanede tedavileri devam ederken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021, 20:20
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