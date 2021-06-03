İki ay önce öldü kimse farketmedi

FATİH BATTAR

Gülabibey Mahallesi Yenidoğan 10. Sokak’ta yabancı uyruklu bir kişi evinde ölü bulundu.

Çorum Müzesi’nin arkasındaki bir binanın bodrum katından çevreye yayılan ağır koku üzerine harekete geçen mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdiklerinde tek başına yaşadığı öğrenilen 62 yaşındaki Abdulkareem Habeeb Hasan Hasan isimli Irak uyruklu şahsın cansız bedeni ile karşılaştı. Yapılan incelemede şahsın yaklaşık iki ay önce öldüğü ve cesedinde deformasyon gözlendiği belirtildi. Ayrıca şahsın üzerine devrilen elektrik sobası nedeniyle bedeninde yanıklar oluştuğu tespit edildi.

Yabancı uyruklu şahsın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2021, 20:15