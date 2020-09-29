İki grup arasında çatışma: 3 gözaltı

Çorum’da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi gözaltına alınırken, 2 adet de pompalı tüfek ele geçirildi.

İki grup arasında çatışma: 3 gözaltı

Çorum’da iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi gözaltına alınırken, 2 adet de pompalı tüfek ele geçirildi.

Olay, Ulukavak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet olduğu iddia edilen Batuhan Y., Furkan Y., Serkan A., Semih Ö., Umur D. ile karşı tarafta bulunan Nazmi D., Nurullah D. ve Semih Ö. arasında tartışma tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine her iki grup birbirine pompalı tüfekle ateş açtı. Yaralanmanın olmadığı çatışmada araçlar zarar görürken şüpheli şahıslar da olay yerinden kaçtı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Serkan A., Furkan Y. ve Batuhan Y. ise gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheli şahıslar soruşturma evrakıyla birlikte adliyeye sevk edildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

(İHA)

Güncelleme Tarihi: 29 Eylül 2020, 10:38
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YORUMLAR
murat
murat - 14 saat Önce

ortalık it kopuk doldu. pompalı tüfek standart aksesuar oldu. Nerede polis. Araba bağırıyor zaten. Nerede polis?

MUHTEREM ÖZTÜRK
MUHTEREM ÖZTÜRK - 10 saat Önce

ÇORUMDA SÜREGELEN HUSUMET DAVALARINDA DAHA NE KADAR İNSAN CANINA NE KADAR MİLLETİN CANINA VE MALINA ZARAR GELMESİ BEKLENMEKTEDİR.
RUHSATSIZ SİLAHLARIN TOPLANMASI İÇİN ACİLEN İÇİŞLEİR BAKANLIĞIMIZ GEREKLİ İŞLEMLERİ BAŞK-LATMALIDIR.
İNTERNET ÜZERİNDEN VATANDAŞLARIN 400 -450 TL SİLAH TEMİNİNİN ÖNÜNE GEÇMELİ İLGİLİLER HAKKINDA GEREKLŞİ OLAN TAHKİKAT YAPILALIDIR.
İNSAN LARIN CANLARI BU KADAR UCUZ OLMAMALIDIR.
SAYGILARLA

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