İkiye bölünen araçtan sağ çıktılar!

Kargı D-100 karayolu Beygircioğlu kavşağında meydana gelen kazada ikiye bölünen araçtan 4 kişi yaralı olarak çıkartıldı.

Edinilen bilgiye göre; Osmancık-Tosya istikametine seyir halinde ilerleyen H.D. yönetimindeki 34 JP 647 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolun sağ tarafında bulunan beton bloğa çarparak yolun sağ tarafına savruldu.

Çarpmanın etkisiyle araç şoförü H.D. ve araçta yolcu olarak bulunan M.K., E.K. ve M.K. isimli şahıslar yaralandı.

Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerince Osmancık Devlet Hastanesi’ne ve Kargı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.Kaza yerinde Kargı Belediyesi’ne ait kazakırım ve itfaiye öncü aracıda hazırda bulundu.

Yaralı şahıslardan M.K. isimli yaralı şahıs Kargı İlçe Devlet Hastanesi’ndeki tedavisinin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, maddi hasar oluştu.Jandarma ve Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (İbrahim Efe)

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2020, 11:40