İlim Yayma Kavşağı'nda yine kaza!

Ölüm Kavşağı olarak bilinen çevre yolundaki İlim Yayma Kavşağı'nda bugün yine bir kaza yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde vidanjör ile kamyonetin çarpıştığı, onun öncesinde de freni boşalan vincin iki kişinin ölümüne sebep olduğu kavşakta kazalar eksik olmuyor.

Bugün yaşanan kazada ise Ankara yolu istikametinden gelen 19 ACL 156 plakalı sedan araç Mavral sokak istikametinden gelen 19 LN 732 plakalı bir başka araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan aracın içindekiler çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 07 Ağustos 2022, 14:11