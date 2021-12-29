İlim Yayma Kavşağı'nda zincirleme kaza: 2 yaralı

FATİH BATTAR
Çorum'da kırmızı ışık ihlali nedeniyle 3 araç birbirine girdi, Kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza bugün 10.30 sıralarında İlim Yayma Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İlim Yayma Kavşağı'nda bir aracın kırmızı ışık ihlali yapması nedeniyle 3 araç birbirine girdi.
Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların tedavileri sürüyor.
Kaza nedeniyle çevre yolunda trafik yaklaşık 30 dakika aksadı. Kazaya karışan araçların çekilmesinin çevre yoku yeniden trafiğe açıldı.Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2021, 17:45