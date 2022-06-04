İnşaattan düşen Çorumlu işçi hayatını kaybetti

FATİH BATTAR

Antalya'da bir inşaatta çalışan Çorumlu işçi Şaban Yılmaz, inşaattan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre inşaatın iskelesinde çalışırken aniden kalp krizi geçiren Yılmaz, inşaattan düşerek vefat etti. Yılmaz'ın düştüğünü gören diğer işçiler hemen yardımına koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcılık incelemesinin ardından Yılmaz'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Merhumun cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2022, 16:52