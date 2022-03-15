İnşaattan düşen işçi ağır yaralandı

FATİH BATTAR
Çorum'da bir inşaatın 3.katından düşen işçi ağır yaralandı. Olay bugün Bayat Gediği'nde meydana geldi.
İddialara göre inşatta çalıştığı esnafa dengesinin kaybeden 47 yaşındaki işçi yaklaşık 8 metre yükseklikten düştü.
İnşatta çalışan diğer işçiler talihsiz işçinin düştüğünü görünce hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan işçi hemen ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2022, 13:49