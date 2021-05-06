İnşaattan düşen işçi yaralandı

Çorum'da dün akşam saatlerinde inşaattan düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre Karakeçili mahallesinde meydana gelen olayda temizlik işçisi girdiği inşaatın inşaatın 2.katından düşerek yaralandı. Kısıtlama nedeniyle sokakta kimsenin olmadığı için yaralı işçi kendi imkanlarıyla 112 sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı işçiye ilk müdahaleyi sağlık ekipleri olay yerinde yaparken, yaralı işçi ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçi hastanede tedavi alıtına aloınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 06 Mayıs 2021, 12:37