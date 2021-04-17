İnşaattan düşen işçi yaralandı

FATİH BATTAR

Çorum’da Akşemseddin Caddesi’nde inşaattan düşen işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere saat 15.30 sularında inşaatta çalıştığı esnada dengesini kaybederek düşen 37 yaşındaki Cumali T., yaralandı.

Arkadaşının düştüğü gören diğer işçiler hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan Cumali T.’nin vücudunun bazı bölgelerinde kırık olduğu, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2021, 16:37