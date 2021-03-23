Irmak'ta cansız bedeni bulundu

Çorum'da dün Ambarcı Irmağı'nda bir kişinin cesedi bulundu.

İddialara göre Abdurrahman Yıldız (45), Ambarcı köprüsü yakınlarındaki ırmağa atlayarak yaşamına son verdi. Irmakta ceset gören vatandaşlar Jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Jandarma ekiplerince Abdurrahman Yıldız'ın cansız bedeni ırmaktan çıkarıldı.

Uğurludağ Belkavak köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen Yıldız'ın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2021, 00:53