İşçi taşıyan minibüs kurşunlandı

Çorum’da bir köyde bir köye tarlada çalıştırılmak üzere işçi taşıyan minibüs kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı.Olayda minbüs şöförü sırtından, bir yolcu da ayağaından vurulduğu öğrenildi.

Olay bugün sabah saatlerinde Çorum-Ortaköy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Karapürçek Köyü’nden Üyük Köyü’ne çalıştırılmak üzere isçi taşıyan Kerep E. yönetimindeki minibüs, sabah saatlerinde Üyük köyü yolu üzerinde bulunan bir petrol istasyonuna geldiği sırada kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kurşunlandığı ifade edildi.

Olayın ardından olay yerine çok sayıda Jandarma ve sağlık görevlileri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne ambulansla sevk edildi.

Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Güncelleme Tarihi: 24 Haziran 2020, 13:21