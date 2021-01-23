İskilip Kavşağı'nda kaza: 2 yaralı

Çorum’da iki hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Kaza, İskilip Kavşağında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Çevre Yolu'nda seyir halinde olan Hasan K. yönetimindeki 60 AAF 933 plakalı hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 06 BEA 806 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan Hasan K. yönetimindeki araç, refüjde bulunan direğe çarparak durabildi. Kazayı sürücüler yara almadan atlatırken, Semanur K. (24) ve Öznur A. (30) yaralandı.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)