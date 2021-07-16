İskilip'te ev yangını

Çorum’un İskilip ilçesinde bir evde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Kaleboğazı Mahallesi Kandıralı Sokakta ikamet eden Yaşar K.’ya ait evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bildirilen adrese itfaiye ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen İskilip Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Yangında evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangının duyulmasının ardından İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük de olay yerine geldi. Yangın hakkında ekiplerden bilgi alan Başkan Sülük, evi yanan Yaşar K.’ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Başkan Sülük, yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmamasının en büyük teselli olduğunu söyledi.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(İHA)