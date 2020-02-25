Jandarma’dan hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma

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Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Seydim Köyü çevresinde yaşandığı bildirilen hırsızlık olayları ile ilgili soruşturma başlattı.

‘Seydim civarına hırsızlar dadandı’ başlıklı haberimiz üzerine yazılı bir açıklama yapan Çorum Valiliği, bölgede yaşanan olaylarla ilgili istatistiki bilgiler paylaştı.

Seydim Köyü civarında son altı ayda 2 ayrı hırsızlık olayının yaşandığının belirtildiği açıklamada, şikayete konu hadise üzerine İl Jandarma Komutanlığı tarafından soruşturma başladıldığı bildirildi.

Valilik Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden gelen açıklamada ayrıca şu bilgilere yer verildi:

“Gazetenizin internet sayfasında 17 Şubat 2020 tarihinde ‘Seydim civarına hırsızlar dadandı’ başlığı altında yayınlanan haber üzerine Valiliğimizce yapılan inceleme neticesinde Seydim Köyü ve civarında son 6 aylık dönemde iki ayrı hırsızlık olayının olduğu öğrenildi.

10 Aralık 2019 tarihinde evden hırsızlık olayının gerçekleşmiş olup, failinin tespit edilerek gerekli adli işlemlerin yerine getirildiği; 12 Aralık 2019 tarihinde inşaattan hırsızlık olayının gerçekleştiği, çalınan malzemelerin açıkta ve korunaksız olması, yaklaşık altı aydır kontrol edilmemesi ve hırsızlık tarihinin tam olarak bilinmediğinin tespit edilip, failin tespit çalışmalarına devam edildiği belirtilmiştir.

Habere konu olan olayın ise; 13 Aralık 2019 tarihinde Seydim Köyün’de bir vatandaşımıza ait ve devamlı kullanılmayan evde kapının zorlanması sonucu mala zarar verme olayının olduğu, şahsın 156 İmdat hattını arayarak bilgi vermesi üzerine derhal olaya müdahale edildiği, evden herhangi bir eşyanın çalınmadığı ve şahsın kimseden şikâyetçi olmadığı kaydedilmiştir.

Konu kapsamında vatandaşımızla 19 Şubat 2020 tarihinde tekrar irtibat kurularak bahse konu hırsızlık olayı ile ilgili olarak soruşturmaya başlanıldığı, İl Jandarma Komutanlığımızca tarafımıza bildirilmiştir.”