Kaçak maske üretimi yapan depoya baskın yapıldı!

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda, kaçak tıbbi maske üretimi yapan ve yaptıran iki kişi gözaltına alındı.

Koronavirüs salgınını fırsata dönüştürerek, izinsiz tıbbi maske üretiminin önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Çorum merkezde yapılan çalışmalarda, maske üretimi yaptıran 1 kişi ve üretim yapan 1 kişinin işyerinde ve aracında adli arama yapıldı.

Aramada, 1685 adet dikime hazır maske, 4243 adet dikilmiş satışa hazır vaziyette maske, 900 adet maske yapımında kullanılan klips, 250 adet maske kutusu, 13 kilo 200 gram maske yapımında kullanılan lastik yakalanarak ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişiye 5607 SKM kapsamında adli işlem yapıldığı belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Nisan 2020, 15:59