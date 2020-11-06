Kaçak silah satan şahıs tutuklandı

Çorum İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğünce, Mecitözü ilçesinde bir köyde kaçak silah satışı yaptığı tespit edilen şahsın evinde arama yaptı.

Şüpheli şahsa ait ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 adet Ak-47 Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız otomatik av tüfeği, 47 adet Kalaşnikof mühimmatı, 5 adet tabanca fişeği, 6 adet av tüfeği fişeği, 4 adet Kalaşnikof şarjörü ile 2 adet tabanca şarjörü ele geçirdi.

Şüpheli şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı belirtildi.

