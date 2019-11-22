Kafasına sopayla vurulan yaşlı adam hayatını kaybetti

Sungurlu’ya bağlı Çavuşçu köyünde geçtiğimiz günlerde kafasına aldığı darbeyle yaralanan 68 yaşında ki Kemal Karacif hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde Sungurlu’ya bağlı Çavuşçu köyünde H.M.İ. ile Kemal Karacif arasında tartışma çıkmıştı. İddiaya göre; tartışma sırasında H.M.İ. elinde ki sopa ile Kemal Karacif’in kafasına vurmuş, aldığı darbenin ardından yere düşen Karacif, Sungurlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Burada yapılan müdahalenin ardından Çorum Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ve yaklaşık 20 gündür yoğun bakımda tedavi altında tutulan Karacif, hayatını kaybetti. (Sungurlu Gazetesi)