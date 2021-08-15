Kafede iki grup arasında kavga çıktı

Çorum'da kafe çalışanları ile müşteriler arasında kavga çıktı.

Olay bugün akşam saatlerinde Karakeçili mahallesinde faaliyet gösteren bir kafede meydana geldi.

İddialara göre kafe sahibi ile bir müşteri arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kafe çalışanları ile müşteriler birbirine girdi.

Kavga kafe dışında da devam edince olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis olaya karışanları ifadesini almak üzere karakola götürürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.